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Refüje çarpan araç ters döndü

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında refüje çarpan otomobil ters döndü.

KAYSERİ 08.04.2021, 09:57
Refüje çarpan araç ters döndü

Kayseri’de meydana gelen trafik kazasında refüje çarpan otomobil ters döndü.

Edinilen bilgiye göre Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında 38 JB 523 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çarptı. Meydana gelen kazada otomobil ters dönerken sürücü hafif yaralandı. Yapılan ihbarla olay yerine gelen 112 ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.

Araç, polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrasında kaldırıldı ve kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldı.
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