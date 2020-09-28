Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde çalışmalar başladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde yer tesliminin yapıldığını belirterek, çalışmalara başlandığını açıkladı. 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğü ile dünyanın sayılı şehir parklarından birisi olacak olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi alanında incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, her yönüyle muhteşem bir şehir parkı ortaya çıkacağını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin çehresini değiştirecek millet bahçesi projesini titizlikle takip ederek, her aşamasıyla yakından ilgileniyor. Teknik ekibiyle birlikte saha incelemesinde bulunan Başkan Büyükkılıç, TOKİ tarafından gerçekleştirilen ihale sürecinin tamamlandığını belirterek, firmaya yer tesliminin yapıldığını ve firmanın şantiyesini kurarak proje kapsamında çalışmalarına başladığını açıkladı. Kayseri’deki millet bahçesi projesinin alan büyüklüğü ve içeriği ile dünyanın da sayılı şehir parkları arasında yer alacağının altını çizen Başkan Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin oluşmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti;

“Şu anda ihalesi yapılmış olan Millet Bahçemizde bulunuyoruz. Bir kez daha Çevre Şehircilik Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Milet Bahçesi’nin oluşmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Millet bahçemizin ismi ‘Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ meclisimiz tarafından belirlenmiş oldu. 1 Milyon 260 bin metrekarelik, Anadolu’nun ortasında önemli bir Millet Bahçesi olarak değerlendirilecek konumda. Türkiye’de sayılı Millet Bahçelerinden olacak. 120 farklı türden 25 bin ağaç ve bitki ile yemyeşil devasa bir alanı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. 1 Milyon 265 bin metrekarenin bir milyonu yeşil alan olarak hayata geçirilecek. Diğer alanda da değişik kültürel çalışmalara fırsat verecek. Daha önceki konumda Hava İkmal’in parçası olacağı için bir tarafı Hava Müzesi yapılacak. Mimar Sinan ile çalışmalarımız ve yeme-içme mekanları yer alacak. Yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla, değişik oyun alanlarıyla vazgeçilmez bir millet bahçesi olarak, kamuoyunda ve şehrimizde yerini alacak. Tekrardan emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah yaklaşık 1 buçuk sene civarında bu çalışmaların tamamlanacağını ve şehrimizin hizmetine gireceğini de şimdiden hatırlatmak istiyorum."