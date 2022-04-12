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Recep Başkan’dan cumhurbaşkanına iddialı söz

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, "Tarım Bakanlığımız bu noktada devreye girer TOKİ’den de destek verilirse söz veriyoruz kırmızı et üreticileri olarak ilk 10’lu sıralara gelecek şekilde üretim yapabiliriz" dedi.

KAYSERİ 12.04.2022, 14:24
Recep Başkan’dan cumhurbaşkanına iddialı söz

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, "Tarım Bakanlığımız bu noktada devreye girer TOKİ’den de destek verilirse söz veriyoruz kırmızı et üreticileri olarak ilk 10’lu sıralara gelecek şekilde üretim yapabiliriz" dedi.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri’nin kırmızı et üretiminde 27. sırada olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ve Tarım Bakanlığı’ndan bir yıla has Kayseri’de kırsal kalkınma desteklerinin üst limitinin yüksek tutulmasını istediklerini kaydeden Bağlamış; "Bundan 10-15 yıl önce Türkiye genelinde kırmızı et üretiminde Konya birinci Kayseri ikinci geliyordu. Şuanda Kayseri kırmızı et üretiminde 27. sırada. Bizim de et üretimindeki gelişimi hızlıca ilimize getirmemiz gerekiyor. Kayseri Beydeğirmeni’ndeki besi bölgesindeki projemiz çok değerli. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ediyorum. Bu projenin başlamasıyla birlikte arazileri çok uygun fiyata getirdi. Orada da şuanda yatırım yapılabilecek bir arazi kalmadı. Sadece kırmızı et üreticilerine tedarik edildi. Kayseri’nin yerel dinamikleri, oda başkanlarımız, siyasilerimiz ilimize yatırımları kazandırabilmek için gayret edip Beydeğirmeni Besi Bölgesi’ndeki çiftliklerimizi hızlıca hayata geçirmemiz gerekiyor. Tesislerimiz tam anlamıyla tamamlanırsa yaklaşık 100 bin hayvan üretimi olacak. Özellikle bakanlığımızdan ve cumhurbaşkanımızdan bir yıla has Kayseri’de kırsal kalkınma desteklerinin üst limitinin yüksek tutulmasını istiyoruz. Şuanda üst limiti 5 milyon olan kırsal kalkınma desteğini bir döneme ait 20 milyon olup bunun 10 milyonu hibe olursa yatırımcılarımız aynı dönemde yatırımlarını yapar, çıkar. Sonrasında hem devlete, hem özellikle şehrimize ve ülkemize olağanüstü katkılar olur" dedi.

"Destek gelirse kırmızı et üretiminde ilk 10’a geliriz"

Kentte et üreticilerinin desteklendiği taktirde Türkiye’de ilk 10’a girebilecek kırmızı et üretimini yapabileceklerinin de altını çizen Başkan Bağlamış; "Kayseri’deki kırmızı et üretimi, Kayseri’nin ürettiği pastırma ve sucuğa yetmiyor. Kendi şehrimizin imal ettiği ürünlerin karşılığını buluruz. Belki vatandaşımız da bu süreçte Kayseri pastırması ve sucuğuna rağbet gösterir. Miktarlar yüzde 50’ye çıkar bunu da karşılamış oluruz. Belki daha fazla kırmızı et üretimi yapıp diğer illerimizin et ihtiyaçlarına da karşılık vermiş oluruz. Kırsal kalkınma desteklerinin yüzde 50’si yatırımcılar tarafından karşılandığı için biz yüzde 50’lik yatırımı yapabilecek kazanç içerisinde değiliz. Bunu kolaylaştıracak şekle getirirse Tarım Bakanlığımız, Kayserili yatırımcılar atağa geçer, inanıyorum ki 3 yıl içerisinde ilk 10 sıraya yerleşebiliriz. Kayseri’deki kırmızı et üretimi gerçekten Kayseri’ye yakışır değil. En azından 10 şehir arasında yer alması gerekiyor. Buna da üreticilerimiz tek başına yetişemez. Tarım Bakanlığımız bu noktada devreye girer TOKİ’den de destek verilirse söz veriyoruz kırmızı et üreticileri olarak ilk 10’lu sıralara gelecek şekilde üretim yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

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