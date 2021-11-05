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Recep Bağlamış: “Kayseri’de yılda en az 2 defa tarım ve hayvancılık fuarının düzenlenmesi gerekiyor”

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, fuarların hem üreticilere hem de şehir ekonomisine katkı sağladığını söyleyerek, “Kayseri’de yılda en az 2 defa tarım ve hayvancılık fuarının düzenlenmesi gerekiyor” dedi.

KAYSERİ 05.11.2021, 12:13
Recep Bağlamış: “Kayseri’de yılda en az 2 defa tarım ve hayvancılık fuarının düzenlenmesi gerekiyor”

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, fuarların hem üreticilere hem de şehir ekonomisine katkı sağladığını söyleyerek, “Kayseri’de yılda en az 2 defa tarım ve hayvancılık fuarının düzenlenmesi gerekiyor” dedi.

Kayseri Ticaret Borsası’nın tanıtım standı, bu yıl 16.’sı düzenlenen Kayseri Tarım, Hayvancılık, Gıda Fuarı ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı’nda açıldı. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, borsa olarak tarım fuarlarını önemsediklerini kaydederek, “Biz Kayseri Ticaret Borsası olarak hem ilimizde hem de ülke genelinde düzenlenen tarım ve gıda fuarlarını önemsiyoruz. Özellikle şehrimizde üretim yapan kardeşlerimizin üretmiş olduğu ürünleri buna benzer fuarlarda tanıtmış oluyoruz. Biz Kayseri olarak Türkiye genelinde pastırma ve sucuk üreten bir il olarak biliniyoruz. Bunun yanı sıra şehrimizde kabak çekirdeği, ay çekirdeği ve aspir yağının Türkiye genelinde üretim sayısının çok fazla olduğunu ifade etmek istiyorum. Burada herhangi bir kar amacı gütmeden borsamızın standını açarak üyelerimizin ürünlerini burada tanıtma imkanı buluyoruz. Biz özellikle tarımsal alanda üretim yapan üyelerimizin fuara katılması gerektiği noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bunun yanı sıra hayvancılıkta Türkiye genelinde teknolojik olarak ilerledi. Üretim yapan kardeşlerimiz mevcut olan illerde teknolojik şartlarda makine ve ekipman tanıma fırsatı buluyorlar. Başka bir ilden satın alacakları hayvancılıkla ilgili teknolojiyi ilimizde düzenlenen fuarlarda ayağına gelmiş şekilde rahat olarak ulaşarak satın alma imkanı buluyorlar. Biz özellikle ilimizde yılda en az 2 defa olmak üzere tarım ve hayvancılık fuarının olması gerektiği kanaatindeyiz. Biz üreten kesimiz. Türkiye için üretmeye gayret ediyoruz. Fuarlarda bir aracıdır. Üreten ve satın alan kitlenin aracısıdır. Elimizden geldiği kadar fuarların Türkiye genelinde yaygınlaşması adına gayretlerimizin olduğunu ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Borsa üyelerinin üretimlerini artması için bütün gayreti sergilediklerini kaydeden Bağlamış, “Biz borsa olarak kurumumuzun üyesine nasıl hizmet vereceği noktasında yaklaşık 3 yıldır yoğun gayretle iletişime geçiyoruz. Bin üye ile teslim almış olduğumuz borsa üyemizi 3 katına çıkardık. Burada da özellikle üyelerimizin kurumu ne kadar tanıdığını ve önem verdiğini görmüş oluyoruz. Üyelerimizde borsamızın yapmış olduğu çalışmaları takdirle karşılıyor. Çünkü biz üyemizin fayda göreceği bütün alanlarda yönetim olarak gayret gösteriyoruz. Bunun bir örneği de bu tarım fuarıdır. Bir üreticimizin ürettiği ürünü ayırt etmeden standımızda sergilemeye gayret ediyoruz. üretimlerinin de artması adına Kayseri Ticaret Borsası olarak elimizden gelen bütün gayreti sergilemeye çalışıyoruz” dedi.

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