Ramazan Civelek: "Önemli olan 3 puan almaktı”

Yukatel Kayserispor’un başarılı oyuncusu Ramazan Civelek ligdeki 2. golünü kaydetti.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, deplasmanda oynadığı Gaziantep FK maçını 2-1 kazandı. Gaziantep FK maçında sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golü Ramazan Civelek attı. Gaziantep FK maçında yedek olarak başlayan Ramazan Civelek ikinci yarının 86. dakikasında Bernard Mensah’ın yerine oyuna dâhil oldu. Oyuna girdikten 2 dakika sonra Onur Bulut’un asistinde kaleci Günay Güvenç’i mağlup eden Ramazan Civelek büyük sevinç yaşadı.

Giresunspor’un ardından Gaziantep FK maçında da gol sevinci yaşayan Ramazan Civelek maç sonu yaptığı paylaşımda, “Deplasmanda çok önemli bir 3 puan aldık. Galibiyet golünü atmak bana nasip oldu. Önemli olan 3 puanı almaktı. Bütün arkadaşlarımın ayağına sağlık. Bu galibiyet Gaziantep’e kadar gelip son dakikaya kadar bizi desteleyen büyük Kayserispor taraftarına armağan olsun" dedi.