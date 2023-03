Ramazan ayı KUMSMALL’da bir başka

Türkiye ve Avrupa’nın en büyük karma AVM’si olan KUMSMALL, Ramazan ayına özel birbirinden güzel etkinlikler hazırladı. Ramazan ayı süresince; Karagöz-Hacivat’tan semazene, kukla tiyatrosundan geleneksel el sanatlarına kadar pek çok etkinlik gerçekleştirilecek.

KUMSMALL AVM, Ramazan ayının ilk gününden itibaren pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Düzenlenecek olan etkinlikler Ramazan ayının güzelliğinin, bereketinin ve değerlerinin en güzel şekilde yaşanmasını sağlayacak. Ramazan ayının en önemli değerlerinden olan Karagöz-Hacivat ve Meddah, her gün saat 16.00’dan itibaren KUMSMALL AVM’de olacak. KUMSMALL AVM, Ramazan ayı süresince her gün Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK’in etkinliklerine de ev sahipliği yapacak. KAYMEK tarafından düzenlenecek olan içerisinde geleneksel el sanatları ile ilgili workshopların da yer aldığı etkinlikler her gün saat 17.00’de başlayacak ve 22.00’ye kadar devam edecek. Etkinlikler çerçevesinde ayrıca geleneksel kıyafetlerle fotoğraf çekimi de yapılacak.

KUMSMAL AVM’nin Ramazan ayına özel etkinlikleri arasında geleneksel sanatlarımızdan kukla gösterisi de yer alıyor. Kukla gösterisi Cumartesi ve Pazar günleri saat 15.30’da gerçekleştirilecek. KUMSMALL’da Ramazan ayı boyunca semazenler de sahne alacak. Sema gösterileri Cumartesi ve Pazar günleri saat 15.00’de başlayacak ve AVM’nin dört kapısının girişinde ayrı ayrı yapılacak. KUMSMALL AVM’de hafta sonları çocuklara pamuk şeker ve Osmanlı macunu da ikram edilecek.

Düzenlenecek olan zengin etkinlikler Ramazan ayını doyasıya yaşamak isteyenleri KUMSMALL AVM’de buluşturacak.