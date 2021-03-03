Rakip potayı en çok Maja Milkoviç yokladı

Bellona Kayseri Basketbol’un 8. kez kazandığı karşılaşmada, Samsun Canik Belediye’nin potasını en çok yoklayan isim Maja Milkoviç oldu.

Bellona Kayseri Basketbol’un 119-50 kazandığı karşılaşmada Maja Milkoviç, parkede 32 dakika 44 saniye kaldı. Milkoviç rakip potaya 19 şut attı ve 9’unda başarılı oldu. 14 iki sayılık şutunda 8 kez başarılı olan Milkoviç, 5 üç sayılık atışında ise sadece bir defa başarılı oldu.

Milkoviç, 4 hücum ve 4 savunma ribaundu alarak rakip potaya 22 sayı bıraktı.