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Raketler Cumhuriyet Kupası için sallandı

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ MASA TENİSİ İL TEMSİLCİLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 29 EKİM CUMHURİYET KUPASI MİNİKLER, KÜÇÜKLER MASA TENİSİ İL BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARI TAMAMLANDI.

KAYSERİ 02.11.2020, 22:19
2
Raketler Cumhuriyet Kupası için sallandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası minikler, küçükler Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

31 Ekim - 1 Kasım 2020 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Kadir Has Kongre ve Spor Merkezinde düzenlenen müsabakalara toplamda 30 sporcu katıldı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

Müsabaka sonuçları aşağıdaki gibidir.

Minik kız

1. Ecrin Çetin

2. Ceren Kahraman

3.Hatice Ravza Gülce

4. Almina Deniz

Minik Erkek

1.Enes Yavuz

2.Talha Yavuz

3.Duran Bayram

4. Arda Aytekin

Küçük Kız

1.Elif Duman

2.Emine Çetin

3. Melike Aksu

4.Emine Eroğlu

Küçük Erkek

1.Eren Kahraman

2.Çağan San

3.Çınar Mutlu

4.Baturalp Saratlı

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