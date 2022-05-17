Rahmi Yavuz son yolculuğuna uğurlandı

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Kurucu Başkanı Rahmi Yavuz, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.

1990’lı yıllarda Kayseri’de Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi’nin kurucu başkanlığını yapan ve Kayseri’de uzun süredir sendika başkanlığı yapan Rahmi Yavuz, geçirdiği kalp krizi sonucu 68 yaşında hayatını kaybetti. Doğum gününde hayatını kaybeden Rahmi Yavuz’un cenaze namazı öğle namazını müteakip kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Yavuz’un cenazesi Ankara Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze namazına Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Haber İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak, sendika üyeleri, Yavuz’un ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kayseri’de uzun yıllar Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı yapan, sonrasında Hizmet-İş Sendikası Genel Sekreteri görevine seçilen Rahmi Yavuz, 1 dönem Hizmet İş Sendikası Genel Merkezi’nde genel sekreter olarak görev yapmıştı. Son olarak Öz Taşıma-İş Sendikası’nda teşkilat uzmanı olarak görev yapan Rahmi Yavuz, evli ve 7 çocuk babasıydı.