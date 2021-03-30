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Rafet Çavuş Milli takım kampında

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya’da düzenlenen U19 Milli Takım Erkekler Aday Kadro 1. Hazırlık Kampına davet edilen sporcumuz Rafet Çavuş başarısıyla kampta göz dolduruyor.

KAYSERİ 30.03.2021, 11:03
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Rafet Çavuş Milli takım kampında

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya’da düzenlenen U19 Milli Takım Erkekler Aday Kadro 1. Hazırlık Kampına davet edilen sporcumuz Rafet Çavuş başarısıyla kampta göz dolduruyor.

Milli takım formasını giymek isteyen Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü sporcusu Rafet Çavuş, Uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil etmek istiyor.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, başarılı hokey sporcusu Rafet Çavuş’a ve antrenörleri Mustafa Kayhan ile Vural Gökhan Karaoğlan’a başarı temennisinde bulunarak, sporcumuzun Milli takım formasını büyük başarılara imza atacağına inandığını belirtti.
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