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Radyo vericisinin kablolarını çalan şahsa suçüstü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda bir radyo vericisinin kablolarını çalan şahıs suçüstü yakalandı.

KAYSERİ 12.07.2022, 23:37
Radyo vericisinin kablolarını çalan şahsa suçüstü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda bir radyo vericisinin kablolarını çalan şahıs suçüstü yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve karakol ekipleri, ilçeye bağlı Erkilet Mahallesi Hıdırellez Tepesi mevkide yaptığı çalışmalarda S.K.’nin (42) vericilerin olduğu bölgeye gittiğini gördü. Şahsı takip eden ekipler, bir radyo vericisinin kablosunu keserken suçüstü yakaladı.

Suçüstü yakalanan S.K.’nin vericiden kestiği kabloların 100 bin TL değerinde olduğu tespit edilirken, şahıs gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

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