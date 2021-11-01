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PTT Kayseri Başmüdürü, Bünyan MYO’da öğrencilerle bir araya geldi

PTT Kayseri Başmüdürü Yaşar Serhat Çalışkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun’un da katıldığı etkinlikte Bünyan MYO Posta Hizmetleri Programı öğrencileriyle bir araya geldi.

KAYSERİ 01.11.2021, 16:26
PTT Kayseri Başmüdürü, Bünyan MYO’da öğrencilerle bir araya geldi

PTT Kayseri Başmüdürü Yaşar Serhat Çalışkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun’un da katıldığı etkinlikte Bünyan MYO Posta Hizmetleri Programı öğrencileriyle bir araya geldi.

Bünyan MYO Şadi Korkmaz Konferans Salonu’nda, PTT’nin 181. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen programda öğrencilerle söyleşinin yanı sıra Kayseri Üniversitesi ile PTT Başmüdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında da istişarelerde bulunuldu. Bünyan MYO Müdürü Öğr. Gör. Emre Hayri Baraz, Bünyan MYO posta hizmetleri programı hakkında bilgiler ve etkinliğe katılan herkese teşekkür etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun da, uygulama ve proje odaklı Kayseri Üniversitesi’nin eğitim işbirliklerine büyük önem verdiğini kaydetti. Rektör Yardımcısı Boztosun, PTT Başmüdürlüğü ile imzalanan işbirliği programı çerçevesinde düzenlenen etkinlikte Bünyan MYO’da posta hizmetleri eğitimi alan öğrencilerin, eğitimini aldıkları meslekleri hakkında sahadaki en yetkili kurum yetkililerinden bilgilenmelerinin kendilerine büyük fayda sağlayacağını söyledi ve PTT Başmüdürü Serhat Çalışkan’a teşekkür etti.

Kayseri Üniversitesi ile imzalanan işbirliği programı kapsamında her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyleyen PTT Kayseri Başmüdürü Serhat Çalışkan ise, PTT’nin kurumsal yapısı ve yaptığı hizmetler konusunda öğrencilere bilgiler verdi. PTT Kayseri Başmüdürü Çalışkan, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Bünyan MYO’daki etkinlikte PTT Kayseri Başmüdürü Yaşar Serhat Çalışkan’a, PTT Kayseri Başmüdür Yardımcısı Mehmet Erdal Yıldırım, Entegre ve Yönetim Sistemi Müdürü Abdulkadir Ertuğrul, Pazarlama ve Satış Müdürü Mesudiye Öztaş ile Bünyan PTT Merkez Müdürü Fırat Özyörük de eşlik etti.

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