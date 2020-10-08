Projeler bir bir hayat buluyor Hacılar gelişiyor
HACILAR İLÇE MERKEZİNDE YER ALAN ÖREN DERE KANALI’NI AÇIK HALE GETİREREK YENİDEN YAPACAK YÜKLENİCİ FİRMA İLE YAPIM SÖZLEŞMESİ İMZALANDI.
Hacılar ilçe merkezinde yer alan Ören Dere Kanalı’nı açık hale getirerek yeniden yapacak yüklenici firma ile yapım sözleşmesi imzalandı.
Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 16 Eylül’de yapım ihalesi gerçekleştirilen Ören Dere Kanalı’nın 945 metrelik bölümünün açık hale getirilerek yeniden yapılması için yapım sözleşmesi imzalandı. Hacılar Belediyesi’nde gerçekleştirilen imza törenine Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, DSİ 12’nci Bölge Müdürü Okan Bal, yüklenici firma yetkilileri ile teknik ekip katıldı.
Toplantıda, yapılacak çalışma hakkında bilgi veren Bölge Müdürü Okan Bal tarafından Ören Dere Kanalı’nın yapım sözleşmesi imzalandı.
Atılan imzaların ardından bir konuşma yapan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “İlçemizin önemli projelerinden birini daha yapmak için bugün Devlet Su İşlerimizle birlikte imza aşamasına geldik. DSİ Bölge Müdürümüz sağ olsun bir jest yaparak imzayı belediyemizde atmak istediler. Mevsim şartları elverdiği andan itibaren çalışmalara başlayacağız. Bu konuda da her türlü tedbiri almış bulunuyoruz. Yüklenici firma ve Bölge Müdürlüğümüzle istişare içindeyiz. İlimize, İlçemize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.
|İmsak
|05:37
|Güneş
|07:01
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:07
|Akşam
|18:42
|Yatsı
|20:01
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2