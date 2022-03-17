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Proje yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Kayseri’de Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen ’53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

KAYSERİ 17.03.2022, 13:11
Proje yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Kayseri’de Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen ’53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, TÜBİTAK Kayseri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Oğuz Demiryürek, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Oğuz Demiryürek, “Bizlerin amacı burada sadece sizlerin birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecelerinizi belirlemek değil, aynı zamanda bu ortamı teneffüs etmeniz, sergi aşamasında o deneyimi yaşamanız ve sizlerin ufkunu açabilmektir. Sizlere vizyon gösterebilmektir. Bizim amacımız bunlardır. Burada gelmiş olmanız bile bence sizler için çok önemli. Hayatınızda bir kırılma anı olarak görüyorum. Diğer yarışmalardan derece alan veya alamayan öğrencileri de sürekli inceliyorum. Hepsi bilim ve teknoloji yolunda ilerliyorlar. Bu yarışmanın onlara çok büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Bizim amacımızda ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim insanı yetiştirebilmektir. Bu yarışmanın da buna çok güzel hizmet ettiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik de, “Bu yarışmada Kayseri’nin 49 proje ile temsil edilmesi bana gurur verdi. Burada derece ve sonuç ne olursa olsun hepimiz kazandık. Ayrı bir hava yaşadık. Açılışta da öğrencilerimizin gözlerindeki heyecanı gördüm. İçimizde bir kıpırtı oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin de geleceği bahtları açık olsun. Sonuç ne olursa olsun üzülmeyeceğiz ve bir dahaki sefere yapacağız” dedi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, “Ben birçok toplantıya katılıyorum. Her gün bir toplantım var ama en mutlu olduğum ve en keyif aldığım toplantılar sizlerle beraber olan toplantılar. Sizleri böyle görmek beni çok mutlu etti. Lise öğrencilerisiniz ama geleceğin üniversite öğrencilerisiniz. Yıllar içerisinde bilim ve teknoloji yarışmalarının ne kadar yükseldiğini görünce çok mutlu oldum. Türkiye’nin geleceği sizlersiniz. Türkiye’nin milli teknoloji hamlesinin geleceği sizlersiniz. Gelecek sizlere emanet. Bu tabloyu görünce daha mutlu oldum. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi dünyada ilk 10 ülke arasına girmek istiyorsak bu sizlerin sayesinde olacak. Sizler bunu yapacaksınız. Çok ümitliyiz. Geleceğe ümitle bakıyoruz. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ve öğretmenlere ödülleri verildi. Ayrıca; 49 proje içerisinde Kayseri’deki okullar, 20 derece elde ederek başarı kazandı.

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