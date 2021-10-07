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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bizimle ilgili söyleyecek bir sözü varsa arkamızdan değil, yüzümüze söylemesini isteriz. Tıpkı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı gibi."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Özellikle tarihinde sömürgecilik gibi kara lekesi olmayan Türkiye’yi bu tartışmaların içine çekmesi son derece yanlıştır. Cezayir de bu konuda gerekli tepkiyi gösterdi."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Son zamanlarda Fransa’nın kendi sömürgecilik tarihiyle yüzleşmeye çalıştığını görüyoruz. Bunu olumlu karşıladığımızı söylemiştik. Fakat son zamanlarda tarihi konularda yanlış ve çarpıtma ifadeleriyle karşılaşıyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusunda desteğimiz tamdır ve Dmytro’nun da söylediği gibi sarsılmazdı."
Polis şiddete karşı vatandaşları uyardı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirdi.
KAYSERİ 07.10.2021, 12:51
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirdi.
Aile İçi Şiddet büro Amirliği ekiplerince Erciyes Üniversitesi (ERÜ) yemekhaneler bölgesinde öğrencilere KADES broşürü ve maskesi dağıttı. Ekipler öğrencileri; şiddet uygulayan kişiler hakkında tedbirler, şiddete maruz kalınca nerelere başvurulabileceği, şiddete maruz kalınca yararlanılabilecek haklar ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirdi.
Öğrenciler ise, çalışmalarından dolayı polis ekiplerine teşekkürlerini iletti.