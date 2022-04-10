Polis Haftası etkinliklerle kutlandı

Kayseri’de; Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Polis Haftası etkinlikleri; Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni ile devam etti. İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk tarafından çelengin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören sona erdi.

Törene, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve amirleri ile emniyet mensupları, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, AGÜ Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz katıldı.