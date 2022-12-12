Polis ekipleri bir haftada 45 bin kişiyi sorguladı, 79 aranan şahsı yakaladı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 5-11 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 45 bin 49 kişi sorgulanırken, 79 aranan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İlçe Emniyet Müdürlükleri ve Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından 5-11 Aralık tarihlerinde yapılan çalışmalarda; 45 bin 49 kişi ve 85 bin 20 araç sorgulandı. 15’i suçüstü hırsızlık şüphelisi ile 79 aranan şahıs yakalandı. 22 çalıntı, hacizli ve yakalamalı otomobil ve motosiklet ele geçirildi. Ayrıca ekiplerce, 84.9 gram uyuşturucu madde, 365 adet uyuşturucu hap ve 40 bin TL değerinde hırsızlık malzemesi ele geçirildi.

Öte yandan, ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 2 adet av tüfeği ve 57 adet fişek bulundu.