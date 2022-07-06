Play-Off maçlarına yoğun ilgi

Kayseri Birinci Amatör Küme’de 2021-2022 sezonu tamamlandı.

Kayseri Birinci Amatör Küme’de hafta sonu oynanan Play-Off ve Play-Out maçları ile sezona sona erdi. Futbolseverler, Play-Off ve Play-Out maçlarına yoğun ilgi gösterdi. Mehmet Karabacak Erkilet Stadı 1 ve 2 Nolu Sahada oynanan Play-Off maçlarını Kayserili spor camiası ve futbolseverler yoğun ilgi gösterdi. Her iki sahada oynanan 6 maçta tribünler ve saha kenarları doldu, taştı. Birbirinden önemli maçların oynadığı Play-Off final maçlarında kazanan 6 takım adını bir üst lige yazdırdı.

Zorlu geçen karşılaşmaların yanı sıra hiçbir olayın yaşanmaması en sevindirici taraf oldu. Kayseri Emniyeti ise bu maçlar öncesi Erkilet Stadı ve Vali Muammer Güler Stadı’nda yoğun güvenlik önlemleri aldı.