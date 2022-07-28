PKK/KCK üyesi 2 şüpheli yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda PKK’KCK/YPG/PYD Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, ülkede faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin tespiti maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar ve detaylı araştırmalar neticesinde; Suriye ülkesinde bulundukları dönem sürecinde PKK/KCK-YPG/PYD Silahlı Terör Örgütleri içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheliler hakkında yapılan araştırmalar sonucunda; 2 şüphelinin yakalanması ve delillerin ele geçirilmesine yönelik Kocasinan ve Talas İlçelerinde bulunan 2 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilere ait dijital materyallere de el konuldu.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik terörle mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edileceği bildirildi.