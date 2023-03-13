Pınarbaşı’na gübre tesisi

COD Enerji Üretim A.Ş, Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Demirel, Pınarbaşı’na tarihinin en büyük yatırımlarından birini daha yaptıklarını ve Organik gübre tesisi için çalışmalara başladıklarını bildirdi. Bu yıl faaliyete geçmesi planlanan tesisin yüzde 100 Organik Granül Gübre Üreteceğini belirten Demirel, 96 milyona mal olması beklenen bu dev tesisimizde 60 kişi istihdam edilecek dedi.

COD Enerji ve COD Gübre Üretim İthalat İhracat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Demirel’in Pınarbaşı’na yatırımı hız kesmeden sürüyor. Demirel, "COD Enerji Üretim Aş’nin ardından şimdide bölgeye tarihinin ikinci en büyük yatırımını yaparak organik gübre tesisi inşa ediyor. Mayıs ayında hizmete girmesi beklenen tesiste yüzde 100 Organik Granül Gübre Üreteceği belirtiliyor. Yapılan bu büyük yatırımla ilgili bilgiler veren COD Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Demirel, tesisimiz yaklaşık 96 milyona mal olacak. Burada ayrıca bölge insanından 60 kişide istihdam edilecek dedi. Tesisin saatte 4 ton, yıllık 35 bin ton kapasiteyle Organik Gübre üreteceğini kaydeden Demirel, “Bizim burada amacımız bölge çiftçilerinin artan fenni gübre giderlerini azaltmak ve Tesis bünyesinde kurulacak laboratuvarda toprak ve gübre analizi yapmaktır" ifadelerini kullandı.

Demirel, kuracakları tesisin tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı diğer ürünlerin üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya arzına dair yönetmelik çerçevesinde olacağını ifade ederek tesiste üretilecek gübreler yüzde 100 organik gübre olacak ve bölgede organik ürün üretimine de kapı aralayacağını sözlerine ekledi.