Pınarbaşı’na 6 derslikli anaokulu

Pınarbaşı ilçesi Yenicami Mahallesinde, devlet-vatandaş katkısıyla yaptırılarak hibe edilecek olan 6 derslikli anaokulu için yapılan nakdi yardım protokolü, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile hayırsever Akif Şimşek arasında imzalandı.

Valilik Makamında gerçekleştirilen protokol imza törenine Vali Gökmen Çiçek’in yanı sıra Pınarbaşı Kaymakamı İbrahim Gökmen, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu ve hayırsever Akif Şimşek katıldı.

Törende bir konuşma yapan Vali Çiçek, “Pınarbaşılı çocukları unutmayarak böyle bir hayrı yapmak için bizimle beraber olan Akif beye çok teşekkür ediyorum. Pınarbaşımıza 6 derslikli anaokulu kazandırıyo-ruz. Pınarbaşı’nın çalışkan, fedakâr, vefalı çocukları bu okulların en iyisine layık. Dolayısıyla da bu eksikliği gören memlekete olan vefasını ödemek için bu işi ben yaparım diyerek gelen Akif abimize teşekkür ederek hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Hayırsever Akif Şimşek de konuşmasında, “Benim de küçüklükten beri babamın hayaliydi babam ilkokul öğretmeniydi sonuç olarak bizler de öğretmen çocuklarıyız eğitim idealimizde babamı kaybettik ben de yıllarca çalışıp birikimimin önemli bir kısmını buraya yatırmış oluyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından düzenlenen Protokol, Vali Gökmen Çiçek ve hayırsever Akif Şimşek tarafından imzalandı.