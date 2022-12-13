Pınarbaşı ve Sarıoğlan yeni stat için gün sayıyor

Pınarbaşı ve Sarıoğlan’a sentetik yüzeyli çim saha ve soyunma odaları yapımında sona yaklaşıldı.

Kayseri’nin Pınarbaşı ve Sarıoğlan ilçelerine yapılan yeni stadyumların açılışı için geri sayım başladı. Sentetik zeminli sahaların zemini ve soyunma odalarının kaba inşaatı sona erdi. Kısa zaman içerisinde yapılan yeni stadyumlara ayrıca 500 kişi kapasiteli tribün yapıldı.

Kısa zaman içerisinde yeni yapılan sahaları hizmete açacaklarını belirten Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Hummalı çalışmalar sonrasında bitme aşamasına gelen ilçe stadyumlarımızı, kısa bir süre sonra gençlerimizin hizmetinize sunacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yatırım taleplerimizi olumlu değerlendirmesi ile birlikte şehrimizin merkezinde ve tüm ilçelerinde tesisleşmede Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun vizyonu ile dev adımlar attık. Tabii bu tesis çalışmalarının sonuç değil aksine bir başlangıç olduğunun bilincindeyiz. Asıl iş bundan sonra başlıyor. Tesisler başarı için sadece araç. Bu aracı amaca çevirmek adına sporcu ve antrenörlerimize büyük işler düşüyor. Bu yeni yapılan stadımızda inşallah sporcularımızın maç yapacağı günleri yakın zamanda göreceğiz” dedi.