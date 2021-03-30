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Pınarbaşı Kaymakamı Gökmen’den Tomarza Kaymakamı Cebeci’e hayırlı olsun ziyareti

Pınarbaşı Kaymakamı İbrahim Gökmen, Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci’nin asaleten gelmesi nedeniyle hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

KAYSERİ 30.03.2021, 09:20
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Pınarbaşı Kaymakamı Gökmen’den Tomarza Kaymakamı Cebeci’e hayırlı olsun ziyareti

Pınarbaşı Kaymakamı İbrahim Gökmen, Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci’nin asaleten gelmesi nedeniyle hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Tomarza Kaymakamlığına vekaleten atanan Emre Cebeci’nin, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle asaleten atanmasının ardından Pınarbaşı Kaymakamı İbrahim Gökmen, Tomarza İlçesini ziyaret ederek hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci ise nazik ziyaretinden dolayı Pınarbaşı Kaymakamı İbrahim Gökmen’e teşekkür etti.
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