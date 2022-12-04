Pınarbaşı futbol sahası tamamlandı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Pınarbaşı ilçesine yapımına başlanan futbol sahası ve soyunma odalarının yapımının tamamlandığını duyurdu.

Pınarbaşı ilçesine yaptırılan futbol sahası ve soyunma odalarının yapımının tamamlandığını sosyal medya üzerinden duyuran Vali Gökmen Çiçek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Pınarbaşı futbol sahamız tribün ve soyunma odalarımız tamamlandı. Pınarbaşı ilçemize hayırlı olsun. Desteklerinden dolayı Gençlik Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na sonsuz teşekkürler. Pınarbaşı ilçemizin gençleri en iyisine layık.”