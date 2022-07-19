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Pınarbaşı Belediyesi’nde ek protokol sevinci

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının yetkili olduğu Pınarbaşı Belediyesinde çalışan üyelerin ücret ve sosyal haklarını iyileştiren bir ek protokol imza altına alındı.

KAYSERİ 19.07.2022, 16:40 19.07.2022, 16:50
Pınarbaşı Belediyesi’nde ek protokol sevinci

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının yetkili olduğu Pınarbaşı Belediyesinde çalışan üyelerin ücret ve sosyal haklarını iyileştiren bir ek protokol imza altına alındı.

Yapılan ek protokole göre Pınarbaşı Belediye Başkanlığı şirketinde çalışan üyelerin ücretlerine yüzde 50 zam yapıldıktan sonra ayrıca 700 TL asgari geçim desteği verildi. Pınarbaşı Belediye Başkanlığı bünyesinde çalışan kadrolu üyelerin ücretlerine ve sosyal haklarına da yüzde 30 oranında bir iyileştirme yapıldı.

İmzalanan ek protokolün üyelere, belediyeye ve sendikaya hayırlı olması temenni edildi.

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