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Pedro Henrique gol orucunu bozdu

Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique ligdeki 6. golünü attı.

KAYSERİ 21.04.2021, 14:39
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Pedro Henrique gol orucunu bozdu

Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique ligdeki 6. golünü attı.

Süper Lig’de 35 puanla küme düşme hattının üzerinde yer alan Kayserispor’da Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique, haftalar sonra golle buluştu. Son oynanan Gençlerbirliği maçında 90 dakika sahada kalan Pedro Henrique karşılaşmanın 38.dakikasında gol attı.

Son olarak bu sezon 7 Mart tarihinde oynanan Hatayspor maçında gol atan ve o maçtan sonra 6 müsabakada meşin yuvarlağı filelerle buluşturamayan Pedro Henrique, Gençlerbirliği maçında gol orucunu da bozmuş oldu.

Sarı Kırmızılı takımda 10 numaralı formayı giyen Pedro Henrique, bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe, Konyaspor, Denizlispor, Hatayspor ve Gençlerbirliği maçlarında takımı adına goller atarken bunların 2’sini penaltıdan kaydetti.
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