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Pedro Henrique Antep’te oynayacak
Hes Kablo Kayserispor takımının Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, Gaziantep deplasmanında forma giyebilecek.
KAYSERİ 12.01.2021, 08:55
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Hes Kablo Kayserispor takımının Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, Gaziantep deplasmanında forma giyebilecek.
Süper Lig’de son 2 maçında 6 puan alan Hes Kablo Kayserispor, Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı. Yeni teknik direktörü Dan Petrescu nezaretinde çalışan sarı kırmızılı takımda sarı kart cezalısı Pedro Henrique takımındaki yerini alabilecek.
Kart cezalısı olduğu için Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyen Brezilyalı futbolcu, Cumartesi günkü maçta takımındaki yerini alabilecek.Bu sezon Süper Lig’de 12 maçta görev alan ve takımı adına 4 gol atan Pedro Henrique, 1 kez kırmızı kart görürken 4 kez de sarı kart gördü.
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