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Pedro cezalı duruma düştü
Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.
KAYSERİ 07.01.2021, 09:40
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Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.
Süper Lig’in 17.haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşan Hes Kablo Kayserispor’da Pedro Henrique gördüğü sarı kartla cezalı durumda düştü.
Denizlispor maçının 34.dakikasında sarı kart gören Brezilyalı kanat oyuncusu, dört sarı kart sınırına ulaştığı için cezalı duruma düştü. Pedro Henrique, Cumartesi günü Kayseri’de oynanacak olan Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.Bu sezon görev aldığı 13 maçta 4 gol atan Pedro Henrique, 1 kez de kırmızı kart gördü.
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