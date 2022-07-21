Peçete içinde uyuşturucu taşıyan şahıs Güven Timlerine yakalandı

Kayseri’de Güven Timleri tarafından yapılan kontrollerde, bir şahsın üzerindeki peçetenin içinde uyuşturucu madde bulundu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri devriye sırasında bir şahıstan şüphelenerek durdurdu. Şahsın yapılan üst aramasında çıkan peçetenin içine bakan ekipler, peçeteye sarılı halde bir miktar uyuşturucu madde buldu.

Bulunan materyaller ekipler tarafından muhafaza altına alınırken, E.A. isimli şahıs da gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.