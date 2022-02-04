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Pazarda haftanın zam şampiyonu ‘salatalık’ oldu

Kayseri’de semt pazarlarında haftanın zam şampiyonu 20 TL artış gösteren salatalık oldu. Salatalıktaki artışla ilgili konuşan Pazarcı Furkan Mağara, “Salatalık daha önce 8-10 TL arasındaydı, çok fazla oldu” dedi.

KAYSERİ 04.02.2022, 15:42
Pazarda haftanın zam şampiyonu ‘salatalık’ oldu

Kayseri’de semt pazarlarında haftanın zam şampiyonu 20 TL artış gösteren salatalık oldu. Salatalıktaki artışla ilgili konuşan Pazarcı Furkan Mağara, “Salatalık daha önce 8-10 TL arasındaydı, çok fazla oldu” dedi.

Haftanın her günü kentin farklı bölgelerinde kurulan semt pazarlarında bu haftanın zam şampiyonu 25 TL’lik fiyatıyla salatalık oldu. Salatalığın fiyatında 20 TL artış olurken, ürün alan vatandaşlar bu durumu şaşkınlıkla karşıladı. Salatalığın geçtiğimiz haftalarda 8-10 TL’ye satıldığını ancak üzerine 20 TL koyarak 30TL’ye kadar çıktığını söyleyen Pazarcı Furkan Mağara, “Pazarda ürünlerin fiyatlarının durumu yüksek seyrediyor. Mevsimsel bir sıkıntı var. Yağış ve soğuk var. Ayrıca yakıt fiyatlarının yüksek olması sebze meyve fiyatları yükseldi. Biberin kilosu şu anda 20 TL iki hafta önce ve diğer haftalarda 10 TL civarındaydı, yüzde 100’lük bir zam geldi. Normal salatalık 25-30 TL’ye satılıyor. Domates 5-6 TL’ye satılırken, şu anda 13 TL’ye satılıyor. Yani neredeyse hepsinde yüzde 100 oranında bir artış oldu. Muz geçtiğimiz haftalarda 8 buçuk TL’ye satılıyordu, şu anda 13-15 TL arasında değişiyor. Salatalık yetişmiyor. Birde nakliye fiyatları çok arttı. Önceden 500 TL’ye gelen araba şu anda bin 500 TL istiyor. Yarıdan fazla artış olduğu için otomatik olarak ürün fiyatlarına da bu durum yansıyor. Salatalık daha önce 8-10 TL civarındaydı. Çok fazla bir artış var. Kiloya ortalama 20 TL koydu” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların fiyatları görünce şaşırdığını söyleyen Mağara, “Yeşilliklerde yine aynı şekilde pahalı marullar halde 5-6 TL, ıspanak aynı şekilde 5 TL, pazarlar da ise yeşillikler 7-8 TL’ye satılıyor. Çeşitleri maydanoz, roka gibi ürünler 4-5 TL’ye tezgahta yer alıyor. Ürünlerin fiyatının yüksek olmasında soğuk olmasının sebebi var. Seraları soğuk aldı. Ürünler kısıtlı geliyor. Tüketim çoğaldı. Birde yakıt fiyatlarının artması ürünlerin fiyatında asıl etken oldu. Bu durumun değişmesi için nakliye fiyatlarının düşmesi lazım. Vatandaşlar fiyatları görünce şaşırıyor. Yani söylenerek ürün alıyorlar. Ancak yine en kaliteli ve ucuz ürünler pazarda, marketlerde bu ürünlerin fiyatları daha da yüksek. Biz vatandaşlarımızı pazara bekliyoruz” diye konuştu.

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