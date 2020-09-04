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Pazan ve Karakuş’tan Eskici’ye ziyaret
TÜRKİYE RAGBİ FEDERASYONU BAŞKANI MURAT PAZAN VE HERKES İÇİN SPOR FEDERASYONU GENEL SEKRETERİ MUSTAFA KARAKUŞ, İL MÜDÜRÜ MURAT ESKİCİ’Yİ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.
KAYSERİ 04.09.2020, 15:30
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Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan ve Herkes İçin Spor Federasyonu Genel Sekreteri Mustafa Karakuş, İl Müdürü Murat Eskici’yi makamında ziyaret etti.
Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan ve Herkes İçin Spor Federasyonu Genel Sekreteri Mustafa Karakuş ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, yaklaşan Avrupa Etkinlik Haftası ve yapılacak sportif faaliyetler hakkında görüş alış verişinde bulundu.
İl Müdürü Eskici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Federasyon Başkanı Murat Pazan’a ve HİS Federasyonu Genel Sekreteri Mustafa Karakuş’a yapacakları çalışmalarda başarılar diledi.
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