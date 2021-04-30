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Paz ile Melih ilk gollerini attı

Kayserispor’da Nehuen Mario Paz ve Melih Okutan bu sezon ilk gollerini attılar.

KAYSERİ 30.04.2021, 09:12
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Paz ile Melih ilk gollerini attı

Kayserispor’da Nehuen Mario Paz ve Melih Okutan bu sezon ilk gollerini attılar.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da 8 maç aradan sonra kazanılan 3 puanın sevinci var. Denizlispor kalesine 6 gol atan sarı kırmızılı takımda Nehuen Mario Paz ve Melih Okutan attıkları goller ise skoru perçinlerken kendilerinin ilk gollerini attılar.

Karşılaşmanın 51.dakikasında Aaron Lennon’un ortasına ceza sahasında kafa vuruşu ile topu ağlara gönderen Nehuen Mario Paz ile oyuna 64. dakikada Pedro Henrique’nin yerine dahil olan Melih Okutan 90+5. dakikada Ramazan Civelek’in asistinde topu ağlara göndermeyi başardı. Her iki oyuncu attıkları goller sonrası büyük sevinç yaşadılar.
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