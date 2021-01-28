Patili Dostlar Ambulansı Bünyan’da yollarda

Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarına her gün bir yenisi ekleyen Bünyan Belediyesi’nin, sokak hayvanları için tasarladığı standartlara uygun ve donanımlı yeni nakil aracı hizmete başladı.

Bünyan Belediyesi’nin sokak hayvanları için hizmete sunduğu "Patili Dostlar Ambulansı" yaralı ve hasta birçok sokak hayvanının hayata tutunmasını sağlıyor. Patili Dostlar Ambulansı ile sokak hayvanlarına ilk müdahale eğitimli personel tarafından olay yerinde yapılıyor. Daha sonra Veteriner kliniğine sevk edilen hayvanlar hekimler tarafından gerekli müdahalenin yapılmasının ardından ile merkezinde bulunan rehabilitasyon merkezine sevk ediliyor.

Hizmete alınan yeni aracın hayırlı olmasını dileyen Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun,“Sokak hayvanlarının aşı ve tedavi işlemleri için toplanıp veteriner ve barınaklara nakledilmesinde kullanılacak olan yeni hizmet aracı ile hizmetten faydalanacak hayvanlar daha güvenli bir şekilde merkeze taşınarak tedavi edilecektir” dedi.

Donanımı ve renkli giydirmesi ile vatandaşlarında beğenisini toplayan yeni araç ilçe sakinlerinden de tam not aldı.