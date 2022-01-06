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"Parmak uyuşması kubital tünel sendromuna işaret edebilir"

Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. İbrahim Karaman; dirseğin uzun süre baskıya maruz kalması ve dirseğin uzun süre katlanmasıyla yapılan aktivitelerin sonucu olarak ortaya çıkan kubital tünel sendromunun, elde ve parmaklardaki ağrı, uyuşma ve hissizlik ile kendini belli ettiğini söyledi.

KAYSERİ 06.01.2022, 10:51
"Parmak uyuşması kubital tünel sendromuna işaret edebilir"

Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. İbrahim Karaman; dirseğin uzun süre baskıya maruz kalması ve dirseğin uzun süre katlanmasıyla yapılan aktivitelerin sonucu olarak ortaya çıkan kubital tünel sendromunun, elde ve parmaklardaki ağrı, uyuşma ve hissizlik ile kendini belli ettiğini söyledi.

Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. İbrahim Karaman, kubital tünel sendromu ve tedavisi hakkında bilgi verdi. Tekrarlanan aktivitenin siniri sıkıştırdığını aktaran Karaman; "İnsan vücudunda omuzdan başlayarak parmaklara kadar uzanan ‘ulnar’ sinirin dirsek seviyesinde çeşitli sebeplerle sıkışmasına bağlı olarak ortaya çıkan; uyuşukluk, elektriklenme ve karıncalanma gibi belirtilere neden olan soruna kubital tünel sendromu adı verilmektedir. Dirseğin uzun süre katlanması veya dirsek üzerine uzun süre bası oluşması (uzun süre dirsek üzerine yatmak gibi) nedeniyle bu hastalık ortaya çıkmaktadır. Boya yapmak, gitar çalmak gibi dirsek açma- kapama hareketlerinin düzenli olarak tekrar edilmesi, tekrarlanan aktivitelerin çok sık yapılması, dirsek çevresindeki yumuşak dokunun kalınlaşması ve dirsek çevresindeki kemiklerde büyümeye bağlı sinir üzerinde gerilme ya da basıya neden olabilmektedir" dedi. Kubital tünel sendromunun 6 belirtisine dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Karaman; "Dirsek iç bölgesinde ağrı hassasiyeti, 4. ve 5. parmaklarda elektriklenme, karıncalanma uyuşma hissi. Elin 4. ve 5. parmaklarında dokunma hissinin azalması ya da yok olması. El ile yapılan ince motor hareketlerinin beceriksizleşmesi ve güçsüzleşmesi. Kavrama kuvvetinde azalma. Elin 4. ve 5. parmaklarında ortaya çıkan bükülmeler. Küçük parmağın kapanmaması önemli belirtilerdir" ifadelerini kullandı.

Tinnel belirtisinin teşhisi kolaylaştırdiğini da sözlerine ekleyen Karaman; "Şikayetleri artan hastaların detaylı fiziki muayenesi ile bulguların saptanması ve dirsek bükülü halde iken yapılan elektromiyografi (EMG) yöntemiyle teşhis konulmaktadır. Ulnar siniri boyunca dirsekte cilde en yakın olduğu alanda parmak ile vurarak yapılan testte 4. ve 5. parmağa yayılan elektriklenme karıncalanma hissine ‘tinnel’ belirtisi denir. Kubital tünel sendromu olan hastalarda tinnel belirtisi ayırıcı bir özelliktir. Ayrıca hasta oturur pozisyondayken el bileği düz halde dirseklerinin olabildiğince bükülmesi ve aynı pozisyonda beklemesi istenir. Bu süre içerisinde 4. ve 5. parmaklarda uyuşma, ağrı, karıncalanma ve önceki şikayetlerde artma gözlemlenmesi dirsek fleksiyon testinin pozitif olduğu anlamına gelir ve hastalıktan şüphe edilir" şeklinde konuştu.

"Tedavinin en önemli aşaması öncelikle sebebi ortadan kaldırmakla mümkün olmaktadır" diyen Doç. Dr. İbrahim Karaman sözlerini şöyle sürdürdü;

Sürekli tekrarlanan hareketlerden uzak durmak. Dirsek bükülüyken kol üzerine yatarak uyumaktan vazgeçmek. Dirseğe basıya maruz bırakacak hareketlerden uzak durmak önemli oranda rahatlama sağlayacaktır. Kubital tünel sendromu söz konusuysa ameliyatlı ve ameliyatsız tedavi seçenekleri denenebilir. Ameliyatsız tedavi gündeme geldiyse bu soruna neden olan pozisyonların önlenmesi gerekmektedir. Dirsek bölgesini açık tutmaya yarayan ateller, dirseklikler, bandajlar ve dirsek bölgesine basıyı engelleyecek özellikteki yastıklar ile gece kullanıma uygun süngerler kullanılabilir. Aynı zamanda semptomlara yönelik verilecek ağrı kesiciler ile ağrı kontrolü yapılabilir. Ancak bu yapılan cerrahi dışı yöntemlere rağmen geçmeyen ve devam eden semptomların olması halinde cerrahi tedavi kaçınılmaz hale gelir. Cerrahide ise ulnar sinirinin dirsek bölgesinden geçtiği tünel olan kubital tünel gevşetilir ve sinir ön bölgeye alınarak gerginliği azaltılır" dedi.

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