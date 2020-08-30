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Paraşüt Şampiyonası ödül töreni ile sona erdi

TALAS BELEDİYESİ’NİN HAVA SPORLARI FEDERASYONU İLE BİRLİKTE DÜZENLEDİĞİ ALİ DAĞI YAMAÇ PARAŞÜTÜ TÜRKİYE MESAFE YARIŞMASI’NDA DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ DÜZENLENEN TÖRENLE VERİLDİ.

KAYSERİ 30.08.2020, 10:23
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Paraşüt Şampiyonası ödül töreni ile sona erdi

Talas Belediyesi’nin Hava Sporları Federasyonu ile birlikte düzenlediği Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra Hava Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serdar İlker ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile sporcular, hakemler ve organizasyonda görev alanların katılımıyla düzenlen ödül töreni, Paraşüt İniş Alanında gerçekleştirildi.

“ÇOK ÇEKİŞMELİ GEÇTİ”

Burada ilk konuşmayı yapan Hava Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serdar İlker, çok çekişmeli bir şampiyonayı geride bıraktıklarını belirterek, “Katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Ayrıca başta Talas Belediyesi olmak üzere destek veren herkese de teşekkür ediyorum” dedi.

“KAYSERİ’YE VE TALAS’A YAKIŞTI”

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de yaptığı konuşmada Kayseri’ye ve Talas’a yakışır bir organizasyon gerçekleştirildiğine vurgu yaparak, “Çok güzel yarışmalar oldu. Önceki yarışmalarda gördüğümüz aksaklıklar olmadan, Talas Belediyesi’nin desteğiyle çok daha güzel ve kaliteli bir organizasyon yaşandı. Kayseri’ye ve Talas’a yakışır bir organizasyondu. Başta Mustafa Yalçın başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“GÖKYÜZÜ SEVDALISI OLMAK AYRI GÜZEL”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da hava sporlarının heyecanına dikkat çekerek, “Pandemi döneminde birçok organizasyon iptal edildi. Ancak siz, ‘biz kurallara uyarak bu yarışmayı yaparız’ dediniz ve pandemiye ayak uydurarak hayatın devam ettiğini gösterdiniz. Bir spor dalına gönül vermek güzel bir şey ancak gökyüzü sevdalısı olmak ayrı güzel. Burada bulunan tüm sporcuları tebrik ediyorum, emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. Ufak tefek kazalar oldu, o arkadaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

“HERKES KAZANDI”

Törende son konuşmayı yapan Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de bu yarışmada herkesin kazandığını ifade ederek, “Elbette birinci, ikinci ve üçüncüler var. Ancak virüs döneminde böyle bir etkinliğe katılarak ve de kurallara riayet ederek çok güzel bir iş başardınız. Yaşamın devam ettiğini gösterdiniz. Hayata değer kattınız. İşte bu yüzden herkes kazandı” dedi.

Daha sonra törene katılan protokol tarafından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

KÜRSÜYE ÇIKANLAR

Kadınlarda Gülşah Hoş, Merve Gülşah Arslan ve Cansu Atabey ilk üç sırayı alırken erkeklerde Serdar Tur, Hüseyin Tanrıverdi ve Artun Bayrak kürsüye çıkan isimler oldu.

Tören sonrası düşüncelerini dile getiren sporcular da “Güzel bir yarışmaydı ve çok çekişmeli geçti. Organizasyon çok güzeldi. Geçen yıl da gelmiştik, bu yıl çok daha başarılı bir şampiyona oldu” şeklinde konuştu.

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