Pandemi girişimcileri durduramadı

KOSGEB Kayseri İl Müdürü Ahmet Özbekler, 2020 yılı Mart ayında başlayan pandemiye rağmen girişimcilerin destek için başvuruda bulunduklarını belirterek, “Ayda ortalama 40 işletme başvuruda bulundu. 2020 yılında 2019 yılındaki verdiğimiz desteğe hemen hemen ulaştık” dedi.

KOSGEB İl Müdürü Ahmet Özbekler, “KOSGEB’in verdiği destekler 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da devam etti. 2019’da verdiğimiz destek miktarına 2020 yılında da hemen hemen ulaştık ve aynı miktarda destek sağladık. Pandemi olmasına rağmen, pandemi Mart ve Nisan aylarında başladı. Özellikle Kayseri’de girişimcilik algısının ve mantığının yüksek olması ile birlikte destek başvuruları ve destekleme işlemlerimiz devam etti” diye konuştu.

Özbekler, “Pandemi nedeniyle destek başvurularında bir düşüş olacağını düşündük” diyerek, “Pandeminin ekonomiyi olumsuz etkileyeceğini düşünerek ama şu an biz KOSGEB olarak kendi desteklerimizle ilgili olan tablolardan memnunuz. 2020 yılında 2019 yılındaki tabloyu yakaladık ve 2021 yılında da inşallah elimizden geldiği kadar hem sanayicilere hem girişimcilere destek vermeye devam edeceğiz” ifadesinde bulundu.

En fazla destek başvurusunun Girişimcilik Destekleri konusunda olduğunun altını çizen KOSGEB İl Müdürü Özbekler, “Girişimci desteklerimiz ile birlikte Girişimcilik kurslarımız online şekilde devam ediyor. Kendi işletmesini kurmak isteyenler KOSGEB’in web sayfasından girişimcilik eğitimlerine katılarak ardından iş yerlerini açarak müdürlüğümüze müracaat edebilirler. Ayda yaklaşık 40 civarında açılan işletmeler müdürlüğümüze müracaat ediyor ve bunları kurullar vasıtasıyla değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

KOSGEB olarak diğer alanlarda da desteklerin devam ettiğini ifade eden Özbekler şu bilgileri verdi:

“Bunlardan örnek verecek olursak, yakın zamanda KOBİGEL proje çağrısına çıktık. Buradan yine dijitalleşme konusunda müracaatlar aldık. Çağımız biraz daha artık teknoloji çağı olarak adlandırıldığı için KOSGEB olarak dijital dönüşüm ile alakalı bir proje çağrısına çıktık ve işletmeleri bu konuda destekledik. Ar-Ge ve inovasyon desteklerimiz de devam ediyor. İşletmelerin ar-ge ve inovasyon projeleri varsa öncelikle kendilerine bir prototip geliştirerek ardından bu prototipin seri imalatına yönelik tekno yatırım desteğine müracaat edebilirler.

Aynı zamanda kurum olarak misyonlarımızdan biri de ihracatı artırmaktır. İhracatı artırmaya yönelik olarak yurt dışı pazar desteğimiz var. Bununla ilgili olarak da pandemi döneminde olmamıza rağmen işletmelerden yoğun bir müracaat geliyor. Mümkün mertebe pozitif bir bakış açısıyla ihracata katkı sağlayacak projelere destek vermeye çalışıyoruz. İhracata başlayacak veya kapasitesini artırmak isteyenleri yurt dışı pazar desteğimiz için bekliyoruz.”