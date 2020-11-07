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Palancıoğlu’ndan ’dolandırıcılık’ uyarısı
MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA PALANCIOĞLU, BELEDİYE YÖNETİCİLERİNİN İSİMLERİNİ KULLANARAK PARA TALEBİNDE BULUNULDUĞUNU SÖYLEYEREK, VATANDAŞLARIN İTİBAR ETMEMESİNİ İSTEDİ.
KAYSERİ 07.11.2020, 13:13
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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belediye yöneticilerinin isimlerini kullanarak para talebinde bulunulduğunu söyleyerek, vatandaşların itibar etmemesini istedi.
Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dolandırıcılık uyarısında bulundu. Başkan Palancıoğlu, "Değerli hemşerilerimiz; Melikgazi Belediyesi yöneticilerimizin isimlerini kullanarak yardım ve para talebinde bulunan kişiler olduğu yönünde ihbarlar gelmektedir. Lütfen sizi arayarak belediyemiz adına yardım talebinde bulunan kişilere itibar etmeyiniz. 112 nolu telefon hattına bu kişi ve telefon numaralarını ihbar ihbar ediniz" dedi.
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