Palancıoğlu, "Taşkın su kanallarında su baskınıyla ilgili bir risk yok"

Su baskınlarına karşı dereleri ıslah edip, yağmur suyu kanallarını güçlendirerek, temizlik ve bakım çalışmalarını aylar öncesinden gerçekleştirdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçe sınırları içerisinde bulunan su kanallarında bir taşkın yaşanmadığını söyledi.

Atık su ve pis suların birikmesi ile oluşan su birikintileri, taşlar, kumlar ile bitki atıkların temizlenerek kanalların aktif çalışmasını sağladıklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Erenköy, Hisarcık, Kıranardı, Yıldırım Beyazıt, Kazım Karabekir ve Hacılar yolu üzerinde bulunan toplamda 19 kilometrelik yağmur suyu kanallarımız şuan açık ve işlevsel. Melikgazi ilçemizin alt ve üst yapısını güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Taşkın su kanalların önemini akşamki yoğun yağışta bir kez daha görmüş olduk. Melikgazi’mizde birçok yerde taşkın su kanallarımız var. Eskişehir Bağlarından başlayıp Sivas Caddesinin sonuna kadar devam ediyor bu hat. Bir çalışma ile doğa ve çevre sel baskınlarından korunmuş oluyor. Yağışla birlikte kanallarda su doluluğu giderek artıyor. Su baskınıyla ilgili bir risk yok. Kanallarımızda sular taşmadan akıyor. Mimarsinan Organize Sanayi ile ilgili büyük bir kanal çalışması yaptık. Belediye olarak bu kanalları beton duvar ile koruma ve kontrol altına aldık. İlçe sınırları içerisinde Kazım Karabekir bölgesinde ve Yıldırım Beyazıt taşkın su kanallarında temizlik çalışmaları yapmıştık. Sellerin önlenmesinde büyük görevleri olan taşkın suyu kanalları bizim için önemli ve biz elimizden geldiğince bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ayrıca sürekli temizleyerek açık ve temiz olmasına özen gösteriyoruz. Taşkın su kanallarının beton olmasının önemini ve zamanında temizlenmesinin gerekliliğini bir kez daha ortaya çıkardı.” dedi.