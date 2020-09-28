Palancıoğlu: "Cuma günü tespit ettik, bugün ekipler Yeniköy ve Hürriyet semtlerinde çalışmalara başlıyor"
HER CUMA GÜNÜ BİR BÖLGEDE EKİBİ İLE YATIRIMCI BİRİMLERLE GEZEREK DURUM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI YAPTIKLARINI HATIRLATAN MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, EKİP ÇALIŞMASI YAPILAN BÖLGEDE HAFTA SONU PLANLANMASI İLE PAZARTESİ GÜNÜ O BÖLGEDE TEMİZLİK, PARK BAHÇE, ULAŞIM VE FEN İŞLERİ GİBİ BİRİMLERİN KOORDİNELİ ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİKLERİNİ SÖYLEDİ.
Her Cuma günü bir bölgede ekibi ile yatırımcı birimlerle gezerek durum değerlendirme çalışması yaptıklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ekip çalışması yapılan bölgede hafta sonu planlanması ile pazartesi günü o bölgede temizlik, park bahçe, ulaşım ve fen işleri gibi birimlerin koordineli çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.
Bu pazartesi günü Yeniköy ve Hürriyet semtlerinde gerçekleştirilecek çalışmalar ile bu bölgenin adeta yenileneceğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Sabahın erken saatlerinden itibaren teknik gezi düzenleyerek inceleme yaptığımız iki mahallemizde bugün çalışmalara başladık. Öncelikle yaya yolları, asfalt yenileme ve parklarda bakım çalışması yapılıyor. Boş arazilerdeki ve arsalarda otlar temizleniyor. Çocuk oyun aletleri onarılıyor” dedi.
Başkan Dr. Palancıoğlu, sakin ve kendi halinde olan iki semtte eğitimin başlaması ile öncelikli okul ve diş hastanesine bağlanan yolların açık, güvenli ve seri öncelikleri olduğunu sözlerine ekledi.
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