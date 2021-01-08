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Özvatan’da Cumhur İttifakı dayanışma içerisinde çalışıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Felahiye’nin ardından yatırım ve planlama toplantılarına Özvatan ilçesi ile devam etti. Büyükkılıç, “Burada uyum kültürü içerisinde hem Milliyetçi Hareket Parti’mizin, hem de AK Parti’mizin çok değerli yönetim kurulu üyeleriyle dayanışma içerisinde çalışmalar sürdürülüyor” dedi.

KAYSERİ 08.01.2021, 12:35
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Özvatan’da Cumhur İttifakı dayanışma içerisinde çalışıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Felahiye’nin ardından yatırım ve planlama toplantılarına Özvatan ilçesi ile devam etti. Büyükkılıç, “Burada uyum kültürü içerisinde hem Milliyetçi Hareket Parti’mizin, hem de AK Parti’mizin çok değerli yönetim kurulu üyeleriyle dayanışma içerisinde çalışmalar sürdürülüyor” dedi.

İlçe Belediye Başkanlığı’nda Özvatan Belediye Başkanı Halit Özdemir’i ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her zamanki tecrübeli, sevilen, güvenilen bir isim olan, sıcak ilgisiyle karşılayan Başkan Demir’e teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç 2020’de yapılanları değerlendirmeyi, gözden geçirmeyi ve 2021’de de yapılacaklarla ilgili istişare etmeyi amaçladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Burada uyum kültürü içerisinde hem Milliyetçi Hareket Parti’mizin, hem de AK Parti’mizin çok değerli yönetim kurulu üyeleriyle dayanışma içerisinde çalışmalar sürdürülüyor. Başkanımız da tuttuğunu koparıyor. Yani bölgede de çok güzel bir etki alanı var. Biz de dayanışma içerisinde bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabi Pandemi sürecinden kaynaklı olarak belki tam istediğimiz şekilde çalışmalarımızda yüzde yüz oranında ulaşamamış ya da sağlayamamış olabiliriz ama bundan sonraki süreçte de zaman zaman bu tür yaklaşımları belki fırsata çevirip, çalışmalarımızı istişare edeceğiz. Özvatan’ımızın bizi seven, güvenen ve bize hizmet fırsatı veren yaklaşım içerisinde inşallah vatandaşlarımıza teşekkür ederken, 2021 yılının da hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz.”

Özvatan Belediye Başkanı Halit Özdemir de, “Bu tür ziyaretleriniz hem belediye olarak, hem ilçe halkı olarak bizleri ziyadesiyle memnun ve mutlu etmektedir. Cenab-ı Allah cümlemize sağlık sıhhat, ortalığa düzenlik versin. İçinde bulunduğumuz günlerin bir an önce, sıyrılması, aklanması, hastalıktan, virüsten kurtulması noktasında da dilek ve temennilerimizi ifade etmek istiyorum. Hoş geldiniz safalar getirdiniz sayın başkanım” dedi.

Ziyarette konuşan AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ise, “Biz de 2021’in ilk günlerinde Özvatan’ımızda olmanın sevinci içerisindeyiz. Cumhur İttifakı dayanışması içerisinde, Cumhur İttifakı kapsamında nasıl ki ülkemizin, milletimiz birliği için herkes üstüne düşeni yapıyorsa, taşın altına elini koyuyorsa Kayseri’mizde de hem Büyükşehir Belediye Başkanımız, hem de Özvatan Belediye Başkanımız bir uyum içerisinde yapılması gerekenleri yapmak için çok ciddi çaba sarf ediyorlar. Birçok eksik de inşallah 2020’de bu salgın sürecine rağmen yapıldı, giderildi. İnşallah 2021’de de varsa eksikler, varsa yeni ihtiyaçlar bunlar giderilecekti” diye konuştu.

Belediye Başkanlığı ziyaretinin ardından, Başkan Büyükkılıç Özvatan AK Parti İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek, Özvatan AK Parti İlçe Başkanı Erkan Bulut’tan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Başkan Büyükkılıç, Özvatan’dan Sarıoğlan’a giderken, Palas Mahallesi’nde bir grup çiftçi ile görüşerek, talep, istek ve şikâyetlerini dinleyip, gereğinin yapılması için talimat verdi.
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