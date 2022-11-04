Öztürk: “KAYMEK, Anadolu’nun en büyük eğitim organizasyonlarından birisidir”

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından gerçekleştirilen ‘KAYMEK Konuşuyoruz’ söyleşi programına, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve KAYMEK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk konuk oldu. Öztürk, KAYMEK’in insan odaklı, insana dokunan hizmetlerini anlatarak, “KAYMEK, Anadolu’nun en büyük eğitim organizasyonlarından birisidir” dedi.

Gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergileyerek sosyal belediyecilik faaliyetlerini yürüten Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. tarafından düzenlenen ve sosyal medya kanalından canlı yayınlanan ‘KAYMEK Konuşuyoruz’ programın ilk bölümü yayınlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve KAYMEK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk programın ilk konuğu oldu. KAYMEK Genel Müdürü Denizhan Burhan Çanakpınar’ın sunumunu yaptığı programda soruları yanıtlayan Öztürk, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi ile KAYMEK faaliyetlerini de anlattı.

1994 yılından beri belediyecilik görevini yürüttüğünü ifade eden ve bu süreçte, her kademede görev aldığının altını çizen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, insanlığa hizmet etmenin büyük bir zevk ve şeref olduğunu kaydederek, “Büyükşehir Belediye başkanımızın önderliğinde ekibimizle birlikte güzel hizmetler yapıyoruz, kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bizimle beraber yol yürüyen, insanlığa hizmet için taş üstüne taş koyan herkese teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunarım” dedi.

Konuşmasında “KAYMEK, Anadolu’nun en büyük eğitim organizasyonlarından birisidir” diyen Öztürk, “Halkımıza doğrudan teması olan, vatandaşla iç içe, vatandaşlarımızın ve gençlerimizin talepleri doğrultusunda eğitim programlarını düzenleyen, onların isteklerini, temennilerini, gelecekteki yön almak istedikleri çalışmaları birlikte planlayıp, onlara hizmet olarak sunan büyük bir aileyiz. Tabi 7’den 70’e biz hizmet veriyoruz. Çok büyük kitlelere dokunuyoruz ve son yıllarda sosyal belediyecilik, gönül belediyeciliği anlamında tarife en uygun eğitim merkezi olarak KAYMEK, hizmet noktası KAYMEK diye bunu iddialı bir şekilde söyleyebiliriz” diye konuştu.

Öztürk, KAYMEK bünyesinde, 11 farklı birim, 39 tesis, 52 noktada 126 branşta hizmetleri sürdürdüklerini ifade ederek şunları söyledi:

“11 farklı birimimiz var. 39 adet tesisimiz var ve 52 noktada da biz bu hizmetleri doğrudan halkımıza sunuyoruz. Bu hizmetleri sunarken Valiliğimizle, Milli Eğitim Bakanlığımızla, İl Milli Eğitim, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizle, Halk Eğitim Müdürlüklerimizle işbirliği içerisinde programlarımızı yapıyoruz, 126 branşta bizim hizmetimiz var, tercih ne olursa, talep ne olursa ona göre sınıfımızı, kursumuzu planlayıp hemen açıyoruz. Arkadaşlarımız da bunu hassasiyetle takip ediyor. Biz Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımızın vermiş olduğu önderlikle bu hizmetleri yürütüyoruz. Aynı zamanda valiliğimizde, il milli eğitim müdürlüklerimizde, halk eğitim müdürlüklerimizde çalışan personellerimize, bizimle beraber yol yürüyen bütün öğretmenlerimize, idarecilerimize, bu hizmetleri sunarken bize katkı veren her bir bireye ve kursiyerimize, bize güvenerek çocuklarını emanet ailelerimize buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü biz bir aileyiz, sloganımız da bu. Aile hep beraber olur, birlikte olur ve birlikte güzel işler yapar. İnşallah daha güzel işleri ilerleyen dönemlerde göreceğiz, Kayseri halkımız bunu bizzat yaşayacak.”

“Çok anımız var, bize dua ediyorlar çünkü biz insana dokunan bir müesseseyiz, yaptığımız işi inanarak yapıyoruz, biz hizmet verdiğimiz kişilerin duasına talibiz” diyerek KAYMEK faaliyetlerini ayrıntıları ile anlatan Öztürk, hizmetlerin ücretsiz şekilde 7’den 70’e gerçekleştirildiğinin altını çizerek, gençlere dokunarak onları daha üst seviyelere taşımak gayesinde olduklarını ifade etti.

16 bine yakın kursiyerlerinin bulunduğunu vurgulayan Öztürk, “Sınıflarımız dolup taşıyor. Sınıfların yoğunluğunu görmek, sınıfların cıvıl cıvıl, bizden faydalanan gençlerimizin dolup taşması hakikaten bizi çok mutlu ediyor. Bunun tarifi mümkün değil” dedi.

Türkiye’de örnek projelere de imza attıklarını dile getiren Öztürk, “Belediyecilik rutin çalışmalarını zaten yapıyor. Daha bir üst düzeye gidiyor başkanlarımız, eğitimi düşünüyor, ibadethanelerini düşünüyor, herkesin her kesimin, şehrin gelişimini planlıyor, yollarını, gelişim akslarını düzenliyor, yeşil alanları ile görsel güzellikleri ile hepsini planlamak durumunda. Bu arada da insana dokunan projeler dediğimiz hakikaten hayatlarında yer bulan, insanlarımıza çağ atlatacak diyerek tarif edebileceğimiz Türkiye’de örnek projelere de imza atıyoruz. Ekibimiz çalışıyor, ne yapabiliriz, kendimiz nasıl yenileyebiliriz, nelerle ön plana çıkabiliriz diye çok kaliteli dokunuşlar yapıyoruz ve sonuçta da bunun Türkiye’deki yansımalarını görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın elinden KAYMEK projeleri ile başkanımız iki, üç sefer ödül aldı. Dolayısıyla bu bizim için büyük bir gurur” ifadelerinde bulundu.

Konuşmasında gençlik merkezleri faaliyetlerine de değinen Öztürk, sırf gençler için kurulmuş olan merkezlerde gerek akademik gerekse sosyal faaliyetler doğrultusunda hizmetler verildiğini paylaştı. “Başkanımızın gençlere vermiş olduğu değer burada saymakla anlatılmaz” diyen Öztürk, Başkan Büyükkılıç’ın sadece KAYMEK ve gençlik merkezleri çerçevesinde değil, gençlerin eğitimlerine her konuda destek verdiğinden bahsetti.

Gençlere dokunmak için her türlü faaliyeti yaptıklarını dile getiren Öztürk, “Hangi branş olursa mesleki anlamda, derslerine destek anlamında destek istiyorlarsa o konuda da buyursunlar gelsinler kapımız açık ve bütün hizmetlerimizi ücretsiz yapıyoruz” çağrısında bulundu.

İş arayanlar noktasında da hizmet vermeye gayret ettiklerini dile getiren Öztürk, Kayseri Kariyer Merkezi aracılığı ile işçiyi işverenle buluşturan özel statüde bir istihdam bürosu anlamında faaliyet gösterdiğini söyledi.

Başkan Büyükkılıç’ın ‘150’nci yılda 150 Proje’ arasında yer alan E 38’in faaliyetlerini genişlettiğini dile getirerek, Almanya ve İspanya’ya satışların başladığını, farklı yabancı dillerde de hizmet verdiğini ifade eden Öztürk, E 38 ile ev ekonomisine katkı sağlanmasının yanı sıra ülke ekonomisine de katkı sağladıklarını belirtti.

Öztürk ayrıca Gençlik ve Kadın Merkezleri’nin, İlçe Sosyal Yaşam Merkezleri’nin de bulunduğunu dile getirerek merkezlerde yapılan faaliyetleri de ilçelerde bu sayede gerçekleştirdiklerini aktardı.

Öztürk, ilerleyen süreçte pek çok projeye ve etkinliğe imza atacaklarını duyurdu. ‘Başkan gençlerle buluşuyor’ adı altında gençler için kaynak kitap aldıklarını, kaynak kitapları gençlere Başkan Büyükkılıç’ın katılımı ile dağıtmayı planladıklarını söyleyen Öztürk, Süleyman Bar konseri yapılacağını da bildirdi. Kitap okumayı çok önemsediklerini dile getiren Öztürk, ilerleyen süreçte ekiplerin belirledikleri kitapları okutarak kitap okuma yarışları düzenleyeceklerini paylaştı. Öztürk öte yandan, “Şehrimizin değeri olarak gördüğümüz Kayserispor’umuz var. ‘Kayserispor Aşkı ve Sanat Aşkı’ adı altında sergimizi hazırladık. Kasım ayı içerisinde gerçekleştireceğiz. Herkesi bekliyoruz” dedi. Öztürk, “Bir de projenle gel sloganı ile ihtisas merkezimizde robotik kodlama atölyesinde eğitime alacağımız gençler olacak. Projeleri ile gelecek, tasarladıkları projeleri bize getirip sunacaklar. Bizim değerlendirmelerimizden geçtikten sonra, belediyemizin desteği ile onlar somut hale gelecek. Böylelikle genç beyinler kendilerini ifade etmiş olacaklar. Değerli hissetmiş. Bu alanda yenilikçi yaklaşım çıkacak. İlerleyen günlerde onlara sunacağımız imkânlarla teknoloji gençliğini belki Teknofest gençliğini bizim KAYMEK’ten çıkartacağız” diyerek gençlere inandıklarını sözlerine ekledi.

Sosyal sorumluluk projelerinin bol miktarda olduğunu, bunlardan bir tanesinin de ‘İyilik Örün’ olduğunu paylaşan Öztürk, ihtiyacı olan, dezavantajlı bütün okullara, kesimlere ulaştırabilecekleri örgü ürünleri gerçekleştireceklerini ifade etti. Bu noktada örgü yapmak isteyen ve ipi olmayanlara da destek olacaklarını kaydetti. Ticaret şehri Kayseri’ye katkı sağlamak ve bunu vurgulamak için Kültepe Kaniş-Karum Sergisi’ni de 2023 Ocak ayında ziyaretçilerin beğenisine sunacaklarını söyleyen Öztürk, 2023 yılının UNESCO tarafından Aşık Veysel yılı ilan etmesi nedeniyle kendilerinin de çeşitli etkinliklerle Aşık Veysel Şatıroğlu’nu anma etkinlikleri gerçekleştireceklerini duyurdu.

Öztürk, son olarak kardeş şehir ve Evladı Fatihan olarak gördükleri, gönül köprüsü kurdukları Mostar’da da KAYMEK faaliyetleri geçekleştirdiklerini ifade ederek, orada uzman da yetiştirdiklerini ifade etti. Öztürk, Mostar’da Tarık ile Jasmina adlı iki Bosna’lı vatandaşın da uzman eğitimci olduğunu duyurdu. Öztürk, “İnşallah gönül coğrafyalarında farklı farklı ülkelerde de kurs merkezleri açarız” diyerek temennide bulundu. Öztürk sözlerini, “Bizim çalışma felsefemizde şu var; biz birilerinin mutluluğunu gördükçe mutlu olan insanlarız. Ekibimiz hep böyle çalışıyor. Bunu bildikten sonra bize artık yol mu dayanır” diyerek bitirdi.