Özhaseki’den ASKF’ye destek sözü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Ametör Spor Kulüpleri Federasyonu’nu ziyaret ederek ihtiyaçlar için yardım sözü verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal ve yönetimini ziyaret etti. Ziyarette, amatör sporcular tarafından karşılanan Özhaseki ve beraberindeki heyet, tesislerde incelemelerde bulundu. ASKF Başkanı Mutlu Önal; “Sahanın yenilemesi işini kendi çabalarımızla yaptık. Spor Toto’ya proje verdik, tribün soyunma odası yapılması için. Ayrıca sürekli gelir sıkıntısı var. Yeme içme yeri ve sürekli gelir sağlayacak bir yer. Bu çalışmalarımız da sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ve Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar bize büyük destek verdi” diyerek Sümer tesislerinden günlük 200 sporcunun faydalandığını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki ise, Sümer Tesislerinin Kayseri’de 20 yıldır amatör spor kulüplerinin yükünü kaldırdığını ifade etti. Özhaseki, “Spor Toto’ya yazılan dilekçe ile ilgilenelim. Dernekler bir ticari işletmenin ucundan tutunca samimi duygularla başlanıyor. Sonra oraya ne koydu, ne kaldırdı oluyor. Belediyelerimiz var, ne sıkıntınız varsa getirin yardımcı olalım. Ben ilgili yerlerle görüşürüm” diye konuştu.