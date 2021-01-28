Özhaseki’den 41 milyon TL müjdesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Develi 2. Merhale Sol Sahil Sulama Sisteminin 2021 yılı başlangıç ödeneğinin 41 milyon TL olarak belirlendiğini açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, yaptığı açıklamasında, "Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli ile görüşmelerimiz neticesinde Develi 2. Merhale Sol Sahil Sulama (Yeşilhisar Ovası Kapalı Sulama) Sistemi’nin 2021 yılı başlangıç ödeneği 41 milyon TL olarak belirlendi. Değerli Bakanımıza şehrimize gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Özhaseki, "Çiftçilerimize ve Yeşilhisarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Şehrimize hizmet için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadesinde bulundu.