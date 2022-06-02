banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Edirne Belediyesi’nde tecavüz iddiası!
Edirne Belediyesi’nde tecavüz iddiası!
Romain Saiss, kara kartal ile büyük oranda anlaşmaya vardı!
Romain Saiss, kara kartal ile büyük oranda anlaşmaya vardı!
A Milli Futbol Takımı’nın tüm maçları TRT’de
A Milli Futbol Takımı’nın tüm maçları TRT’de
Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri’ni gezdi
Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri’ni gezdi

Özen son yolculuğuna uğurlandı

2011-2013 yılları arasında Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yapan Mehmet Metin Özen son yolculuğuna uğurlandı.

KAYSERİ 02.06.2022, 15:23
Özen son yolculuğuna uğurlandı

2011-2013 yılları arasında Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yapan Mehmet Metin Özen son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden Mehmet Metin Özen, İncesu Karamustafa Paşa Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına İncesu Kaymakamı Aydın Göçer, Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Atletizm Federasyon Başkanı Fatih Çintimar, Curling Federasyon Başkanı Kenan Şebin, TFF Bölge Müdürü Vahdi Elbaşı, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Özen’in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Yorumlar (0)
27°
açık