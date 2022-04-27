Özel Sporcular Yüzme Yarışmaları başladı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme İl Temsilciliğinin 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan Özel Sporcular Yüzme İl Birinciliği başladı.

Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan açılış seremonisinin ardından yarışmalara geçildi. İlk gün yarışlarında mücadele eden 16 sporcunun madalya için kulaç atarken, ilk gün dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, müsabakalara katılan sporcuları tebrik etti ve yarın mücadele edecek olan sporculara başarılar diledi.