Özel sporcular pistte yarıştı
KAYSERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN ÖZEL SPORCULAR ATLETİZM İL ŞAMPİYONASI, YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
KAYSERİ 31.05.2023, 09:34
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Özel Sporcular Atletizm İl Şampiyonası, yoğun katılımla gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün faaliyetleri çerçevesinde Özel Sporcular Atletizm İl Şampiyonası düzenlendi. Atatürk Spor Kompleksi’nde düzenlenen şampiyonaya özel sporcular, eğitmenleri ve aileleri büyük ilgi gösterdi.
Çekişmeli geçen yarışmalar sonunda dereceye girenlere törenle madalyaları verilirken, etkinlik sonrasında hatıra fotoğrafı çektirildi.