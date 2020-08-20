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Özel okullardaki hijyen ve alınması gereken önlemler yerinde incelendi
KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE OKULLARIN AÇILMASINA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER, İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİ TARAFINDAN SIKI BİR ŞEKİLDE DENETLENİYOR.
KAYSERİ 20.08.2020, 10:39
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Koronavirüs salgını nedeniyle okulların açılmasına yönelik alınan tedbirler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından sıkı bir şekilde denetleniyor.
Okulların 21 Eylül tarihinde açılmasının planlandığı ve bu yönde sürdürülen çalışmalar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor. Kayseri’de faaliyet gösteren özel okullardaki hijyen ve alınması gereken tedbirler incelemelerden geçti. İl Milli Eğitim Müdür Vekili Tarık Tüfekçi, Kayseri’deki özel okullarda, koronovirüse karşı alınan tedbirler ve hijyen çalışmalarını yerinde inceledi.
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