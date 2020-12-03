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Özel öğrenciler hünerlerini video konferans ile sergiledi

İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla video konferans yöntemiyle düzenlenen yarışmada ter döktü.

KAYSERİ 03.12.2020, 13:35
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Özel öğrenciler hünerlerini video konferans ile sergiledi

İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla video konferans yöntemiyle düzenlenen yarışmada ter döktü.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Melikgazi ilçesinde bulunan İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, video konferans yöntemiyle düzenlenen kurabiye yapımı için kolları sıvadı. Okulun, Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Hüseyin Bozlak’ın öncülüğünde, Isparta ve Bolu’daki özel eğitim meslek okulu öğrencilerinin de katılımı ile canlı yayında kurabiye yapan özel öğrenciler, dereceye girmek için hünerlerini sergiledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül de, video konferansa katılarak öğrencileri izledi.
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