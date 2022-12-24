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Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı
Hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocasinan Belediyesi eski Meclis Üyesi Mehmet Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı.
KAYSERİ 24.12.2022, 15:28
Hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocasinan Belediyesi eski Meclis Üyesi Mehmet Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı.
MHP Kocasinan Belediyesi eski Meclis Üyesi 62 yaşındaki Mehmet Özdemir, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Merhum Özdemir, Hulusi Akar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, merhumun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.