Özbey Çetin milli takıma davet edildi

U15 ve Yıldızlar Halter Türkiye Şampiyonasında U15 61 kg’da Türkiye Şampiyonu olan Kayserili sporcu Özbey Çetin U15 ve Yıldızlar Halter Milli Takım kampına davet edildi.

Özbey Çetin Halter Federasyonu tarafından 01 Temmuz - 16 Ağustos 2021 tarihleri arasında Antalya’da yapılacak olan Milli takım kampına katılacak. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Halterde Türkiye şampiyonu olarak Milli Takım kampına davet edilen Kayserili sporcu Özbey Çetin ve Antrenörü Gökhan Taşcı’yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.